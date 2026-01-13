フリーアナウンサー久米宏さんが死去したことが1日、肺がんのため亡くなった。81歳だった。所属事務所「株式会社オフィス・トゥー・ワン」が13日、公式サイトを更新し、発表した。TBS時代は「ザ・ベストテン」「ぴったしカン・カン」「料理天国」で“視聴率90％男”として人気を集め、フリーとして報道転身後はテレビ朝日系「ニュースステーション」でニュース番組に革命を起こすなど、希代のスターアナウンサーとして放送史に功