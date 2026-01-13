齊藤京子とヒコロヒーが、トーン低めの“ヘンテコトーク”を繰り広げる番組『キョコロヒー』。1月12日（月）の放送回では、ゲストの峯岸みなみがドラマ出演時に直面した“ピンチ”について語った。【映像】「演技どうにかしろ」の声にショック！峯岸みなみ、ドラマ出演で酷評…打ち上げで“必死の保身術”この日はトム・ブラウンと峯岸をゲストに迎え、芸能界で経験したさまざまなピンチを語り合う「芸能界もしものピンチ対策会議