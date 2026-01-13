1月13日（現地時間12日、日付は以下同）。NBAは、ボストン・セルティックスのジェイレン・ブラウンへ3万5000ドル（約553万円）の罰金処分を科したと発表した。 罰金の対象となったのは、11日に95－100で敗れたサンアントニオ・スパーズ戦後のこと。ブラウンは、レフェリー陣の判定を批判したことに加えて「俺に対して、彼らは自分たちが望むどんな罰金でも課すことができる」と発言。 セルティック