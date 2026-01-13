★人気テーマ・ベスト１０ １レアアース ２フィジカルＡＩ ３防衛 ４半導体 ５人工知能 ６ドローン ７レアメタル ８地方銀行 ９選挙関連 １０宇宙開発関連 みんかぶと株探が集計する「人気テーマランキング」で「レアアース」がランキング首位となっている。 中国が日本に対するレアアースの輸出規制強化の動きをみせるなど、経済安全保障の観点か