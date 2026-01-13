ローツェが続騰し、昨年来高値を更新している。同社は前営業日となる９日の取引終了後、２６年２月期第３四半期累計（３～１１月）の連結決算を発表。売上高は前年同期比５．９％増の９４４億８３００万円、経常利益は同１２．７％減の２３３億７５００万円となった。９カ月間では経常減益となったものの、直近３カ月間の９～１１月期で経常利益は４２％の大幅増益となり、評価されたようだ。中間期と比較して