石垣キャンプ中のサンフレッチェ広島は13日、福岡大と15日に実施するトレーニングマッチを自動撮影のAIカメラでライブ配信すると発表した。クラブ公式YouTubeチャンネルで当日の10時30分から配信開始。キックオフは11時となる。今回の配信は、スポーツDXを活用することで地域活性化をめざすまちづくりプロジェクト「マチスポ」協力のもとで実現。クラブは公式サイトで「石垣キャンプの熱気をファミリーの皆様へリアルタイム