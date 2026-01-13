清水エスパルスは13日、FW齊藤聖七(25)が2025シーズン限りで現役を引退すると発表した。また、2026シーズンからクラブスタッフ(育成部スカウト担当)に就任することも併せて報告している。齊藤は清水ユースから流通経済大を経由し、2023年に清水のトップチームへ加入した。同年8月に育成型期限付き移籍でSC相模原へ渡ると、翌2024年にはザスパ群馬へ期限付き移籍。怪我に悩まされるプロ生活となり、清水に復帰した2025年は公式