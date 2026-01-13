調理プロセスはたったの2つ！あっという間に完成するにんじんのサブおかず2選【バリエ16品】栄養たっぷり！食卓を彩るにんじんのおかず今回、ご紹介するのはにんじんを使ったサブおかず2つ。調理工程は2つのみという簡単なレシピなので、手間をかけずにおいしく仕上げることができます。あえるだけの副菜や、ササっと炒めて完成するおかずは、時間のないときにもってこいですよ！■ひらひらにんじんの梅あえ梅の風味で後味さっぱり