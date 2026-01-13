2月の県知事選挙を前に県警本部は13日朝、選挙違反の取締本部を設置しました。 13日午前10時、県警本部の捜査二課の入り口に平井 隆史刑事部長らが「県知事選挙違反取締本部」の看板を設置しました。 2月の県知事選挙に向け、今後県警本部と県内22の警察署が違反の取り締まりにあたります。 県警によりますと4年前の前回の県知事選挙では、選挙違反の疑いで22件の警告を行っていて、 今回は12日時点で文書