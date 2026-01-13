日本を代表するクラシックホテルのひとつ、奈良ホテル。大規模な改装工事を行うため１月４日から全館を休業しました。創業１１７年の奈良ホテルは、東京駅などを手がけた辰野金吾による和洋折衷建築で知られ、重厚華麗な姿で「関西の迎賓館」として親しまれ、皇族や各国首脳のほかチャップリンやオードリー・ヘップバーン、ヘレン・ケラーなど世界の要人をもてなしてきました。今回の改装工事では、築４１年の新館を全面的に