小林誠也国際リュージュ連盟は12日、2月のミラノ・コルティナ冬季五輪の国・地域別出場枠を発表し、日本は男子1人乗りで1枠を獲得した。ワールドカップ（W杯）などの成績による五輪予選ランキングで枠を得た、2022年北京冬季五輪代表の小林誠也（中外印刷）が2大会連続で代表になる見通し。ロシア勢は個人の中立選手（AIN）として、条件付きで男子と女子の1人乗りで1枠ずつを獲得した。（共同）