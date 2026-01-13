中国が日本への輸出規制を強化し、レアアースの調達に懸念が高まる中、重要鉱物の安定供給などを協議するG7などの財務相の会合がアメリカ・ワシントンで開かれました。片山財務相は、「中国への依存度をスピード感を持って引き下げていくことで合意した」と明らかにしました。片山財務相：一定の合意というか、一定のアンダースタンディング（理解）ができたということは非常に有意義であったと考えております。会合では、中国が独