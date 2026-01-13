藤井聡太王将に永瀬拓矢九段が挑むALSOK杯第75期王将戦七番勝負（毎日新聞社、スポーツニッポン新聞社、日本将棋連盟主催）は第１局が１月11日（日）・12日（月）に静岡県掛川市の「掛川城二の丸茶室」で行われました。対局の結果、角換わり腰掛け銀の難解な中盤戦を抜け出した永瀬九段が137手で勝利。王将奪取に向けて好スタートを切りました。○珍しい「六段目の継ぎ歩」両者７度目のタイトル戦での対決となった本シリーズは永