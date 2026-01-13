2026年1月5日に発売された『将棋世界2026年2月号』（発行＝日本将棋連盟、販売＝マイナビ出版）は、山下数毅四段のインタビュー記事「新時代の棋士」を収録しています。本稿では当記事より、一部を抜粋してお送りします。【写真】田名後健吾○詰将棋とコンピュータ将棋●四段昇段が決まって少したちましたが、どんな変化がありましたか？ お仕事のご依頼をいただくようになりました。いままではもちろんなかったので新鮮ですし、