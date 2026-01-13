１３日放送のＴＢＳ「ひるおび」では、元ＴＢＳアナウンサー久米宏さん（享年８１）の死去を速報で伝えた。ＭＣの恵俊彰は「驚きましたね」と声をあげ「ゴールデンタイムにニュース番組を作った方ですね。お会いしたことはありませんでしたが」と語った。またお笑いタレントのバービーは「ラジオで久米さんの後番組を担当させていただいたことがあって、あいさつに行ったら『あいさつなんか、いいからいいから』とおっしゃっ