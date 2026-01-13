シャトレーゼは、苺とさまざまな素材の組み合わせを楽しめる「いちごフェア」を、1月9日よりフェア実施店舗にて順次開催する。国内外に展開する菓子専門店として、甘酸っぱい苺の魅力を引き立てる多彩ないちごスイーツを取り揃え、選ぶ時間も楽しめるフェアとして展開するという。「紅ほっぺ種苺のダブルショコラケーキ」450円フェア限定ケーキとして登場するのは、紅ほっぺ種苺とチョコレート、キャラメルを重ねた「紅ほっぺ種苺