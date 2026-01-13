©LAPONE ENTERTAINMENTJO1が、2026年3月4日にリリースするドキュメンタリー映画『JO1 THE MOVIE『未完成』-Bon Voyage-』Blu-ray & DVDのジャケット写真および収録内容を解禁した。本作は、2025年7月に全国公開され、彼らの5年間の歩みと、旅路の中で胸に抱いてきた想いや葛藤、そしてメンバー同士や、ファンとの絆を映し出したドキュメンタリー映画第2弾だ。Blu-ray &DVDには本編に加え、メンバーによる副音声スペシ