KIRITOが1月10日および11日の2日間、東京・Spotify O-EASTにてツアー＜THE CLOCKWORK BIBLE＞のファイナル公演を開催した。同ツアーは2025年11月15日の神奈川・YOKOHAMA Bay Hallを皮切りに全12公演にわたって行われたもの。そのファイナル公演のオフィシャルレポートをお届けしたい。KIRITOがこの時期にツアーを行うことは毎年恒例であるものの、例年と大きく異なるのが、新作リリースに伴うものではない点だ。これは2025年のイレ