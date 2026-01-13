RIP SLYMEが、自身主催の対バンライブ＜Back to Back＞に、KICK THE CAN CREW、Creepy Nuts、Dragon Ashが出演することを発表した。2月2日には、KICK THE CAN CREW、2月3日にはCreepy Nuts、2月17日にはDragon Ashが出演する。RIP SLYMEの活動休止前最後の対バン企画に、ジャンルや世代を超えてRIP SLYMEとゆかりのあるゲストアーティスト3組が出揃った。KICK THE CAN CREWCreepy NutsDragon Ash1月13日18時より、オフィシャルサイ