フリーアナウンサーの久米宏（くめ・ひろし）さんが１日、肺がんのため８１歳で死去した。久米さんは、漫画家さいとう・たかをさんの代表作「ゴルゴ１３」の愛読者として知られた。２０１７年に「ゴルゴ１３」の連載５０周年を記念した特別展が開催された際には、同展覧会の図録に「僕とゴルゴの５０年」と題したインタビューが掲載された。久米さんがＴＢＳに入社したのが１９６７年だったことから、同作品とは”同期”である