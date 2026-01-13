オリックスが１３日、新外国人として身長２１３センチの右腕、ショーン・ジェリー投手（２８）＝ジャイアンツＦＡ＝を獲得したことを発表した。ＮＰＢでは楽天・ファンミル（１４年）の２１６センチが歴代最長身。球団ではシュルツ（１３年）とモヤ（１９〜２１年）の２０１センチを上回ることになる。◆主な競技の最長身選手▼サッカーＮＢＡ選手から転身したロシア人パベル・ポドコルジンの２２６センチ。ロシアのアムカ