WurtSが、「雪印北海道100 さけるチーズ」の新テレビCMで書き下ろし新曲を提供することを発表した。「雪印北海道100 さけるチーズ」は、北海道産生乳を100％使用したおとなのおつまみや子どものおやつとして人気のロングセラー商品。今回、受験や新しい挑戦に向かう人たちに向けて期間限定で、「桜咲く」＋「チーズさく（割く）」の語呂にちなんで「咲けるチーズ」パッケージを1月中旬より順次販売する。WurtSは同商品の新テレビCM