仕事について悩んでいる人は多いもの。人間関係、モチベーション維持、疲労の蓄積など、職場でのストレスは尽きない。そんな悩みについて、漫画家のウクさんが投稿した作品『ギャルせな流仕事マインド』が、その斬新な考え方で多くの反響を呼んでいる。 【漫画】要は心の持ちよう「ギャルせな流仕事マインド」 ギャル流仕事マインドは、まず見た目から気合を入れる。服やネイルをおしゃれで可愛くすることで、意欲が湧くの