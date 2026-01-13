イラン反政府デモに参加した23歳の大学生が後頭部に銃弾を受けて死亡したという主張が出てきた。11日（現地時間）の英日刊ガーディアンによると、ノルウェーに拠点を置く人権団体イラン人権（IHR）がテヘランのシャリアティ大学で繊維・ファッションデザインを専攻する大学生ルビナ・アミニアン（23）が8日、政府のデモ鎮圧中に死亡したと明らかにした。IHRは声明で、ルビナ・アミニアンさんの遺族と目撃者の陳述を引用し、「アミ