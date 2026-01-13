13日未明、山形県天童市でサウナ小屋1棟が全焼する火事がありました。けが人はいませんでした。13日午前2時50分ごろ、天童市荒谷の住宅敷地内のサウナ小屋から火が出ていると通報がありました。火はおよそ1時間後に消し止められましたが、平屋のサウナ小屋1棟が全焼しました。出火当時、小屋は無人で、けが人はいませんでした。消防によりますと、サウナ小屋は個人用で、薪ストーブを使うタイプで、13日は使われたということ