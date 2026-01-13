13日朝、東御市の国道で準中型トラックとバイクが衝突する事故があり、バイクを運転していた男性がけがをして病院に搬送されました。13日午前6時前、東御市県の国道交差点で、小諸市方面に向かっていた準中型トラックに左から来たバイクが出合い頭に衝突する事故がありました。この事故で、バイクを運転していた男性が、佐久市内の病院に搬送されました。搬送時、意識はあったということですが、詳しい容体はわかっていません。準