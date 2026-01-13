山形県山形市の蔵王温泉で13日、共同浴場を清掃し、温泉の恵みに感謝する伝統行事「洞開」が行われました。毎年この時期に行われている「洞開」は、江戸時代中期に始まったとされる伝統行事です。13日は蔵王温泉旅館組合の組合員およそ30人が参加し、組合が管理する3つの共同浴場で、午前7時からそれぞれ清掃作業にあたりました。その後、神事が行われ、温泉の恵みに感謝してことし1年の商売繁盛を願いました。蔵王温泉旅館組合岡