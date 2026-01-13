急速に発達する低気圧などの影響で、山形県の庄内地方では1月14日明け方にかけ暴風や高波に警戒が必要です。山形県酒田市の酒田港と飛島を結ぶ定期船は13日、過去最長を更新する21日連続の欠航となりました。山形地方気象台によりますと、急速に発達する低気圧などの影響で、13日の県内は大気の状態が非常に不安定となっています。庄内には現在、暴風警報と波浪警報が出されていて、14日にかけ暴風による建物被害や猛吹雪、高波に