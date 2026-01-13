７日、梁王山の上空に立ち込めた雲海。（ドローンから、澄江＝新華社配信／謝羅凱）【新華社澄江1月13日】中国雲南省澄江市の北西に位置する梁王山で7日、寒気の影響により霧氷が現れた。冬は標高差と水蒸気の条件がそろい、霧氷が形成されやすい。木々が氷に覆われ、山全体が輝いて見える。７日、梁王山に出現した霧氷。（澄江＝新華社配信／謝羅凱）７日、梁王山に出現した霧氷。（澄江＝新華社配信／謝羅凱）７日、梁王山に出