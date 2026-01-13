テレビ朝日の報道番組「ニュースステーション」のキャスターなどで活躍したフリーアナウンサーの久米宏（くめ・ひろし）さんが１日、肺がんで死去した。８１歳だった。告別式は近親者で済ませた。埼玉県出身。１９６７年、早稲田大を卒業後、ＴＢＳにアナウンサーとして入社。ラジオ番組「土曜ワイドラジオＴＯＫＹＯ」でリポーターとして軽妙な語りが好評となった。テレビでは、クイズ番組「ぴったしカンカン」で司会を務め、