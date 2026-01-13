山梨県で起きた山火事は6日目となった13日も延焼していて、依然として鎮火のめどはたっていません。1月8日、上野原市と大月市にまたがる扇山で発生した火事は、自衛隊機による上空からの放水など、消火活動が続けられています。消防によりますと、13日午前9時の時点で約129ヘクタールが焼けたということです。火は一時、近くの住宅の約30メートルに迫ったということです。これまでにけが人や建物への被害は確認されていませんが、