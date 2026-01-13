セリアで見つけた『アルミメッシュバンブークロス』が、とてもいい仕事をしてくれます！アルミ面と繊維面の両面タイプのクロスで、汚れ落としから拭き上げまでこれ1枚で完了。キッチンに付着したしつこい汚れを、水だけですっきりピカピカに落とせますよ！後片付けも楽なので、ついで掃除が捗ります。【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：アルミメッシュバンブークロス価格：￥110（税込）サイズ（約）：25×25cm販売ショップ