インフィニ トラベル インフォメーションは、「INFINI NDC Connect」を10月にリリースする。航空券の次世代流通規格「NDC（New Distribution Capability）」に対応したサービス。既存のGDS予約と同様に手配ができる。機能の詳細や対象航空会社は順次発表する。また、同時にリリースする専用ツールの「INFINI NDC PLUS」では、フルグラフィカル画面操作を採用し、直感的な操作ができる。