楽天グループは、旅行予約サイト「楽天トラベル」で展開している「JR楽パック赤い風船」の2周年を記念し、「春旅行キャンペーン」を1月13日午前10時から2月16日午前9時59分まで開催する。最大2万円の割引クーポンを配布する。利用条件が設定されており、上限枚数に達し次第終了する。旅行期間は1月14日から3月31日まで。「JR楽パック赤い風船」は、2024年1月に販売を開始。JRの新幹線・特急と宿泊施設を自由に組み合わせることがで