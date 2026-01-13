ダイソーで見つけた、木工・DIY用ののこぎり。正直100均ののこぎりは切れ味がイマイチだと思っていたのですが、そのイメージを覆すほどの実力派アイテムでした！木の板をカットしたところ、刃がちゃんと入っていき、しっかり切ることができて感動。サヤ付きで安心なうえ、コンパクトで保管しやすい点も魅力的です！【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：サヤ付のこぎり 木工・DIYタイプ価格：￥330（税込）刃のサイズ（約）：1