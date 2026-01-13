楽天モバイルは、法人向け料金プラン「Rakuten最強プランビジネス」の利用者向けに、通話内容を録音するオプションサービス「最強録音」の提供を1月13日に開始した。 「最強録音」は、法人ユーザーの通話を自動で録音できるサービス。録音された音声ファイルは、契約者が指定した受信サーバーへ自動的に保存される。ユーザーは自身のサーバーにアクセスするこ