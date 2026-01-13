山形市の蔵王温泉ではけさ、新年の伝統行事「洞開（どうかい）」が行われ関係者がお湯の神様に感謝を伝えました。 【写真を見る】共同浴場を清掃しお湯の神様に感謝！ 蔵王温泉で新年の伝統行事「洞開」（山形市） 藤井響樹アナウンサー「日が昇って間もない午前７時の蔵王温泉街です。いつもであれば朝風呂のお客さんがいる時間帯ですが、きょうは浴槽の温泉がすべて抜かれています」 蔵王温泉の「洞開」は江戸時代から