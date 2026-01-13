並んだ数字の法則性を見抜く「算数クイズ・初級編」！数字がどんどん大きくなっています。法則さえ分かれば、暗算でもすぐに解ける問題です。問題：□に入る数字は？次の数列の法則を考えて、□に入る数字を答えてください。20, 30, 50, 80, 130, □ヒント：1つの数字だけでなく、「前の2つの数字」に注目して足し算をしてみましょう。答えを見る↓↓↓↓↓正解：210正解は「210」でした。▼解説今回の数列は、「前の2つの数字を足