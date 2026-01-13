長崎市で、能の発表会がおこなわれ愛好者らが日頃の稽古の成果を披露しました。 歌や演奏にあわせ演者が舞台で舞う「能」。 12日長崎市で開かれた発表会では、県の内外から約40人の愛好者が参加し、紅白の獅子が勇壮に舞う「石橋」など43の演目が上演されました。 （観客） 「伝統に裏打ちされて稽古をたくさん積んだ結果の芸能という感じで素敵ですね」 熱のこもった舞いに観客たちは幽玄な世界に引き込