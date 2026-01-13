音楽番組の司会やテレビ朝日「ニュースステーション」のキャスターとして活躍した久米宏さんが亡くなりました。81歳でした。【映像】生前の久米宏さん（複数カット）所属事務所によりますと、久米さんは1日、肺がんで亡くなったということです。久米さんは1967年にTBSに入社し、音楽番組「ザ・ベストテン」やバラエティー番組の「ぴったしカン・カン」などの司会で人気を博しました。フリーとなったのち、1985年から2004年ま