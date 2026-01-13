JR南熊本駅と桜町バスターミナルを結ぶ「南熊本快速バス」の実証運行が、1月13日に始まりました。 【写真を見る】南熊本駅～桜町バスターミナルまで「南熊本快速バス」実証実験始まる熊本市 この実証運行は、JRから熊本市電に乗り換える人が多い新水前寺駅の混雑解消を目的に熊本市が実施します。 1月13日から1か月間、平日に新水前寺駅の隣の南熊本駅と桜町バスターミナルの間で運行し、途中では