半導体関連装置の製造などを手掛ける熊本市の会社が、新たに熊本県益城町に工場を建設し、落成式が行われました。 【写真を見る】テクノクリエイティブ熊本県益城町に半導体関連の新工場2月にも稼働へ 熊本空港近くの益城町小谷に工場を建設したのは、熊本市中央区が本社の「テクノクリエイティブ」です。完成した工場は鉄骨2階建て、延べ約5700㎡です。 テクノクリエイティブ 三嶋一秀社長「国内外への迅速な供給と