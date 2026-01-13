赤色灯12日午後3時5分ごろ、宮崎県小林市堤のスーパー駐車場で、歩いていたアフガニスタン国籍のモハマドウラ・アミルアバスちゃん（1）＝同市＝が、同市のパート下原友紀さん（47）の軽乗用車にひかれた。頭を強く打ち、意識不明の重体で病院に搬送された後、死亡が確認された。小林署によると、1人で車のそばを歩いていた際に事故が起きたとみられる。家族は近くにいた。下原さんは「気付かなかった」と話しているという。署