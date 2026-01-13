13日（火）昼間は春先の暖かさ。夜は一転して、日本海側でふぶきになる見込みです。＜13日（火）の天気＞低気圧や前線が近づき、日本海側では雨や雪、風が強まってきています。低気圧に向かう南風の影響で気温が上がり、雨や湿った雪のところが多くなっています。3連休で積雪が急増したところでは、なだれや落雪、路面状態の悪化に気をつけてください。日差しの届く太平洋側では春先の陽気になるでしょう。ただ、低気圧や前線通過