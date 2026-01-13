千鳥の大悟（45）が、自身がMCを務める12日放送の日本テレビ系「大悟の芸人領収書」（月曜午後11時59分）に出演。若手芸人の発言に衝撃を受けた。今回は「第3回お笑いの未来を考える会」。演劇コントユニット、ダウ90000の蓮見翔（28）が「お笑い好き以外のファンを増やせ」と主張した。「お笑いはそんなに流行っていない」という蓮見は「皆さんが普段売れたいと思ってやっていることは、すでにお笑いのことを好きな人を取り合って