三重鈴鹿市で12日夜、金属のリサイクルなどを行う会社の事務所が燃え、従業員の男性1人が死亡しました。12日午後9時半過ぎ、鈴鹿市大池三丁目で金属のリサイクルなどを行う「佐藤商店」の事務所から「火が出ている」と、警備会社を通じて消防に通報がありました。火はおよそ2時間後に消し止められましたが、この会社の従業員・伊藤祐也さん(41)が出火元の1階で意識がない状態で発見され、搬送先の病院で死亡が確認されました