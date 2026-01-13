三重県津市の養鶏場で高病原性の鳥インフルエンザが確認され、県は13日朝、養鶏場のニワトリおよそ2万5000羽の殺処分を始めました。三重県によりますと、12日、津市内の養鶏場から「いつもより鳥が多く死んでいる」と通報があり、遺伝子検査の結果、10羽中7羽が陽性となり「高病原性鳥インフルエンザ」の感染が確定しました。県は13日午前9時から、この養鶏場で飼育しているニワトリおよそ2万5000羽の殺処分を始めました。