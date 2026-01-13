元TBSアナウンサーで、同局の人気音楽番組「ザ・ベストテン」司会や、テレビ朝日系「ニュースステーション」のキャスターとして知られる、久米宏（くめ・ひろし）さんが1日、肺がんのため亡くなった。81歳だった。所属事務所「株式会社オフィス・トゥー・ワン」が13日、公式サイトを更新し、発表した。通夜・葬儀は「ご遺族のご意向により、近親者にて静かに執り行われました」という。サイトには「【訃報】久米宏逝去に関するお