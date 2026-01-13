バンダイ カード事業部は、ガンダムシリーズ最新トレーディングカードゲーム『ガンダムカードゲーム』の最新情報を公開する情報発表番組「GUNDAM CARD GAME NEXT STRATEGY 2026」を1月8日に配信した。同番組では、ブースターパック4弾「Phantom Aria[GD04]」に『∀ガンダム』と『機動戦士Vガンダム』の新規参戦と、1周年記念弾「Freedom Ascension[GD05]」にて『機動戦士ガンダムSEED Destiny』より「ストライクフリーダムガンダム