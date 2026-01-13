スターバックス コーヒー ジャパンは、新商品「アールグレイ & クリーミー ティー ラテ」を1月14日より、全国のスターバックス(一部店舗を除く)にて発売する。スターバックス「アールグレイ&クリーミー ティー ラテ」「アールグレイ & クリーミー ティー ラテ」は、アールグレイ ブーケ ティーの華やかな香りと風味に、フレッシュクリームとホワイトチョコレート風味のシロップを合わせたティーラテ。甘くクリーミーな